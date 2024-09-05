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Giriş Tarihi: 5.9.2024 03:21

Adana'da EYP ve silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı.

DHA
Adana’da EYP ve silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı. Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in Hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor:

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Adana'da EYP ve silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı
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