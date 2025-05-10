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Giriş Tarihi: 10.5.2025 18:56

Adana’da facianın eşiğinden dönüldü: Genç kız kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada arkasında bulunan motosikletli genç kıza çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan genç kız şoföre “'Size çok bağırdım özür dilerim.” demesi dikkat çekti.

İHA
Adana’da facianın eşiğinden dönüldü: Genç kız kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Kaza, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, Caddeden giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bir anda durup geri geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada kamyon, arkadan gelen genç bir kızın kullandığı motosiklete çarptı. Çevredekiler sürücüyü uyarırken motosiklet devrildi, genç kız da son anda kendini atarak kurtardı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korkulu anlara neden olan kaza sonrasında önce panik yaşayıp tepki gösteren sonra da sakinleşen genç kız, kamyon sürücüsüne 'Size çok bağırdım özür dilerim demesi' dikkat çekti.

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Adana’da facianın eşiğinden dönüldü: Genç kız kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu!
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