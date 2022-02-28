Adana’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.