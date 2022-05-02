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Giriş Tarihi: 2.5.2022 21:00

Adana'da feci olay! Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırı

DHA
Adana’da feci olay! Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırı

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. Kozan ilçesinde yakınlarıyla bayramlaşan Mehmet Aydın (54), bisikletiyle eve dönerken, bıçaklı saldırıya uğradı. Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli S.K. ise yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını ziyaret eden Mehmet Aydın, bisikletiyle eve gitmek üzere yola çıktı. Aydın, yolda henüz bilinmeyen sebeple S.K. ile tartıştı. Çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi S.K. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. S.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adana'da feci olay! Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırı
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