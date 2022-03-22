Adana’da feryatlar yürek yaktı: Gelinime nasıl kıydın!

Adana'da önceki gün şiddete uğradığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olan kocası Fahri Koca (45) tarafından sokak ortasında kızı Nilüfer'in gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 4 çocuk annesi Fadime Koca (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Annesini öldüren babasına lanetler yağdıran Resul Koca, "Biz sensiz nasıl yaşayacağız anne? Böyle yaşamayız annem! Erkeksen bana saldırsaydın. Gücün kadına mı yetti" diyerek haykırırken, annesi yanında öldürülen Nilüfer ise, "Baba, annemi değil beni vur" dediği öğrenildi.
Gelinin cenazesine katılan Ahmet Koca da gözyaşı döktü. Polis olaydan sonra kaçan katil kocayı yakalamak için özel ekip kurdu.
EVİNİ YAKTI
Olay merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 25 yıllık eşinin şiddetine maruz kalan Fadime Koca, dayanamayınca boşanmaya karar verdi. Eşini boşanmaya kara verdiğini öğrenen Fahri Koca, bu kez Mustafalar Mahallesi'nde yaşadıkları evi benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş adam, çocuklarını da yakmak istedi. Çocuklar kaçınca yanmaktan kurtuldular.
Artık eşini yaptıklarına dayanamayan Fadime Koca son çare olarak çocukları Resul, Nilüfer, Kezban ve Eda'yı da yanına alarak yaklaşık 6 ay önce evinden ayrıldı.
ÜÇ GÜN TAKİP ETMİŞ
Çocuklarının geçimini sağlamak için bir kahvaltı mekanı mutfağında bulaşıkçı olarak çalışan Fadime Koca boşanacağı günü beklemeye başladı. Boşanmak yerine barışmak isteyen takıntılı koca eşinin yaşadığı adresi buldu. 3 gün boyunca eşini takip eden koca, önceki gün öğlen saatlerinde pazardan dönen eşiyle sokakta kızını yanında tartışmaya başladı.
Yanında taşıdığı pompalı tüfeği çıkardığı sırada "Baba, yapma beni vur" diyen kızı Nilüfer'e tokat atan Fahri Koca, eşini başından vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
GELİNİNİN CENAZESİNE KATILDI
Yaşamını yitiren Fadime Koca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Buruk mezarlığına götürüldü. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan uzman çavuş Resul Koca, "Annem bizi bırakıp gitme. Biz sensiz nasıl yaşayacağız biricik annem?" Keşke ben de ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Bu arada oğlu tarafından öldürülen gelinin cenazesine katılan Ahmet Koca gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adam, "Gelinime nasıl kıydın. Hiç mi vicdanın sızlamadı" dedi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan katil kocayı bulmak için özel ekip kurdu. Ekipler zanlını gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yaptı. Ekipler katilin mezarlığa gelme ihtimali üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan üst üste baskınlar sonrasın da çemberin iyice daraldığı ve katil zanlısının yakalanması an meselesi olduğu öğrenildi.