Adana’da feryatlar yürek yaktı: Gelinime nasıl kıydın!

GELİNİNİN CENAZESİNE KATILDI

Yaşamını yitiren Fadime Koca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Buruk mezarlığına götürüldü. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan uzman çavuş Resul Koca, "Annem bizi bırakıp gitme. Biz sensiz nasıl yaşayacağız biricik annem?" Keşke ben de ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Bu arada oğlu tarafından öldürülen gelinin cenazesine katılan Ahmet Koca gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adam, "Gelinime nasıl kıydın. Hiç mi vicdanın sızlamadı" dedi.