Adana’da FETÖ operasyonu: ’Gaybubet evi’nde yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, soruşturma kapsamında 2016'da meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi polis memuru Soner Öcal'ı yakalamak için çalışma başlattı.
BYLOKC KULLANDIĞI, BANK ASYA'YA SÜREKLİ PARA YATIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya sürekli para yatırdığı belirlenen Öcal'ın saklandığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne baskın yapıldı. Gözaltına alınan Öcal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.