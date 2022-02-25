Haberler Yaşam Haberleri Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:53

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası!

AA
Adana’da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık L.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, L.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık L.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla' irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA