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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:28

Adana'da FETÖ sanığı eski bakanlık personeli hakim karşısında

Adana'da, 2010'daki KPSS sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"larından aldığı iddiasıyla tutuklanan eski bakanlık personeli sanığın 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA
Adana’da FETÖ sanığı eski bakanlık personeli hakim karşısında

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen tutuklu sanık A.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 2010'daki KPSS'ye örgütün kontrolünde hazırlandığını, gerçek başarısının üzerinde performans gösterip sınavı kazanarak terfi ettiğini ve FETÖ üyeliğinden haklarında adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, mütalaasında sanık A.T'nin bakanlığa usulsüz olarak yerleştiğini, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini ve "nitelikli dolandırıcılık" suçunu FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediğini bildirerek, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte ait evlerde kalmadım. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Adana'da FETÖ sanığı eski bakanlık personeli hakim karşısında
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