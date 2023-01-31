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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:48

Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis

Adana'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3'er ay, diğeri 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

AA
Adana’da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.S.K, N.D. ve M.K. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, sanıkların "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan örgütün "mahrem imamları" ile görüşme kayıtlarının ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan kurumlarda SGK kayıtlarının bulunduğunu anlatarak, sanıklardan M.S.K. ve M.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma", N.D'nin ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.S.K, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yok, örgüte finansal destekte de bulunmadım. ByLock programını kullanmadım." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, M.S.K. ve M.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, N.D'ye ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verdi.

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Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis
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