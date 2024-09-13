Adana’da FETÖ’nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın örgüt evlerinde kaldığını ve Bank Asya hesaplarında FETÖ elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğunu, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediğini, kod adı kullandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta müdürlük yaptığını bildirerek, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.