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Giriş Tarihi: 5.12.2022 06:08

Adana'da gece yarısı korkutan yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Adana’da gece yarısı korkutan yangın

Yangın, gece saatlerinde Irmak Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap-tuğla yapımı binanın üst katındaki kullanılmayan boş dairede çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede üst katı saran alevler, alt kattaki cep telefonu dükkanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu dükkanında hasar oluştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Adana'da gece yarısı korkutan yangın
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