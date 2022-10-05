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Giriş Tarihi: 5.10.2022 04:56

Adana'da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Adana'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Karnına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı

DHA
Adana’da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere sokakta yürüyen Emir Çiçek, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Çiçek'in karnına ve koluna isabet etti. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Çiçek ise silah sesini duyup, sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçek, hemen ameliyata alındı.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana'da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
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