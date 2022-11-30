Haberler Yaşam Haberleri Adana'da 'gereksiz korna' uygulaması: Sürücülere ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:25 Son Güncelleme: 30.11.2022 12:25

Adana'da 'gereksiz korna' uygulaması: Sürücülere ceza yağdı!

Adana'da trafik polislerinin yaptığı gereksiz korna uygulamasında; 55 toplu taşıma aracına toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi...

DHA
Adana’da ’gereksiz korna’ uygulaması: Sürücülere ceza yağdı!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi. Araçları kontrol eden ekipler, ses ve görüntü cihazlarının da yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etti. Aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 55 toplu taşıma aracı şoförüne, halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi.

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Adana'da 'gereksiz korna' uygulaması: Sürücülere ceza yağdı!
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