Adana’da hareketli anlar: 3 gözaltı var! Tam 573 litre...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 573 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol ile 61 şişe içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.