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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:56 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:07

Adana’da hareketli anlar: 3 gözaltı var! Tam 573 litre...

DHA
Adana’da hareketli anlar: 3 gözaltı var! Tam 573 litre...

Adana'da sıcak saatler yaşandı... Polisin düzenlediği operasyonda; 573 litre sahte içki, 445 litre etil alkol ve 61 şişe içki kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 573 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol ile 61 şişe içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana’da hareketli anlar: 3 gözaltı var! Tam 573 litre...
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