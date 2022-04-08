Adana’da hırsız operasyonu: Parmak izlerini bezle sildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Emre T. (34) ile yanındaki arkadaşının bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerinin ortaya çıkmaması için dokundukları yerleri bezle sildikleri anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir siteye girip bir evden kadın çantası çaldığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği villada ev sahibiyle karşılaşınca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sev k edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.