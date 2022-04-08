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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:50 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:59

Adana’da hırsız operasyonu: Parmak izlerini bezle sildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da hırsız operasyonu: Parmak izlerini bezle sildi

Adana’da polisin hırsızlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Hırsızların parmak izlerini bezle silikleri anlar ile girdikleri bir villada ev sahibi karşılaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11 ‘i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Emre T. (34) ile yanındaki arkadaşının bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerinin ortaya çıkmaması için dokundukları yerleri bezle sildikleri anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir siteye girip bir evden kadın çantası çaldığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği villada ev sahibiyle karşılaşınca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sev k edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana’da hırsız operasyonu: Parmak izlerini bezle sildi
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