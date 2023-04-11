Adana’da hırsız zannedilip işkence yapılarak silahla öldürülen gencin annesi katillerin bulunmasını istedi



Olayı anlatan anne Adile Aslan, "Benim oğlumu bir çiftlikte hırsız zannetmişler. Bu nedenle öne işkence yapmışlar sonrada silahla vurduktan sonra kanala atmışlar. Benim oğlum hırsız değildi. Arkadaşları evden alıp götürdüler. Ne yaptıysa o arkadaşları yaptı. Ben oğlumu toprağa verdim ancak katilleri hala bulunamadı. Ben katillerin bulunup ceza almalarını istiyorum" dedi.