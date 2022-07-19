Adana’da hırsızlar bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Kozan'a bağlı Bağözü Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, ekili bahçeden harnup hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalayan bahçe sahipleri duruma müdahale etti. Burada yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), amca çocukları Kadir Kızıldağ (18 ) ve Kadir Kızıldağ yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed Şahin (36) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.