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Giriş Tarihi: 22.1.2024 10:09

Adana’da horoz dövüşü baskını: Polis rekor ceza kesti!

Adana’da polis ekipleri kumarhanede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine operasyon yaptı. Kıraathaneye düzenlediği baskında, 32 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL ceza uygulandı. 80 horoz da kurtarıldı.

DHA
Adana’da horoz dövüşü baskını: Polis rekor ceza kesti!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Horoz dövüşü yapılan anlar da kameraya yansıdı.

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL'ye de el koydu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi İlyas Ş. (54), ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Adana’da horoz dövüşü baskını: Polis rekor ceza kesti!
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