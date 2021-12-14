Adana’da ilginç anlar: Hasta önlüğü ile kaçtı!

Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video

Kaya'nın gözlem odasında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi. Ekipler, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden saptadı.

Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Polis, Kaya'ya kıyafetlerinin nerede olduğunu sordu. Kaya ise bıçaklandığı için kıyafetlerinin kanlı olduğunu, bu nedenle hasta önlüğüyle çıktığını öne sürdü. Kaya, ekipler tarafından yeniden hastaneye götürüldü.