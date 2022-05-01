Adana'da ilginç anlar: "Kaza olur da ölürsen ne olur?" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki!

Başka bir görüntüde ise sırt çantalı gençlerin skuterle akan trafikte canlarını hiçe sayarak gezdiği görüldü. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri, basın mensuplarına el salladı. İki kişi yolculuk yapan gençlerden biri ise "Korkmuyor musun? Kaza olur da ölürsen ne olur?" sorusuna, "O zaman geçmiş olsun" dedi.