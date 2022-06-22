Adana’da ilginç anlar: Polisi polise şikayet etti! Evde yapılan aramada bakın ne çıktı!

Operasyon çerçevesinde şüpheli Savaş T.'nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evine de baskın yapıldı. Polis, evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. Savaş T.'nin eşi D.T. (24), 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını levye ile açarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıdaki kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış halde bulundu. Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı.