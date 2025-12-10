Haberler Yaşam Haberleri Adana'da inanılmaz olay: 4 çocuk beğendiği 4 motosikleti çaldı! O anlar kameraya yansıdı
Adana'da 4 çocuk motosiklet galerisine gelerek beğendikleri motosikletleri çaldı, bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa sürede yakalanan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuk da tutuklandı.

Akılalmaz olay, 30 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda motosiklet satışı yapan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.

KEPENGİN ALTINDAN GEÇTİ

Çocuklar vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. Ardından çocuklardan biri zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise anbean güvelik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları sabah galeriye geldiğinde motosikletlerin eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarına baktı. Hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 çocuğun kaçış güzergahını çıkarttı. Çocukların evlerine gittiği tespit edildi.

4 ÇOCUK TUTUKLANDI

Yapılan operasyonla 4 çocuk da evlerinde yakalandı. Çaldıkları motosikletler de ele geçirilerek galeriye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

