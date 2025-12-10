Adana’da inanılmaz olay: 4 çocuk beğendiği 4 motosikleti çaldı! O anlar kameraya yansıdı

Akılalmaz olay, 30 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda motosiklet satışı yapan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.