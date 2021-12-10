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Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:56 Son Güncelleme: 10.12.2021 08:57

Adana'da inanılmaz olay: Hırsızlıktan aranan adam hırsızlık yaparken yakalandı

İHA
Adana’da inanılmaz olay: Hırsızlıktan aranan adam hırsızlık yaparken yakalandı

Adana’da hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı. Zanlı gözaltına alındı...

Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı | Video

'Pes' dedirten olay, Döşeme Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H'yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda M.H'ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

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Adana'da inanılmaz olay: Hırsızlıktan aranan adam hırsızlık yaparken yakalandı
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