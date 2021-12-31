Adana’da inanılmaz olay: Karanlıkta başkasını vurmuş!

Kanlı olay, 29 Aralık gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Park ettiği aracından inen Hakan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ensesine ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı, saldırgan ise otomobile binerek kaçtı. Aktaş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.