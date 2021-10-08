Adana’da inanılmaz olay: Soyguncu yürüyüşünden yakalandı!

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve soygundan 4 gün önce yine markete geldiğini tespit etti. Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür E.'nin (24) kuzeni Mazlum M. (26) olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür E.'nin kuzeni Mazlum M.'ye, kuzeni "Müsaitim, gelebilirsin" mesajı gönderdiği öğrenildi.
Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum M.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'ndeki evine, market çalışanı kuzeni Özgür E.'yi de Acıdere Mahallesi'ndeki evine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Mazlum M.'nin, marketin kasasından aldığı 22 bin 500 TL ile olayda kullandığı tabanca ise evinin bahçesine gömülü halde bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kuzeni Özgür E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.