Adana’da inanılmaz olay: Soyguncu yürüyüşünden yakalandı!

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir zincir markette çalışan Özgür E. (24) ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen yüzü kar maskeli bir kişi, "Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin" diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu. Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür E., iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Özgür E.., 23 bin 845 TL'yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu anlar marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.