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Giriş Tarihi: 21.3.2023 09:52

Adana'da insanlıktan utandıran görüntüler

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulduktan sonra ağaca asıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İHA
Adana’da insanlıktan utandıran görüntüler
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip bir de ağaca asan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Olaya tepki gösteren mahalle sakinlerinden Devran Serin (43), "Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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Adana'da insanlıktan utandıran görüntüler
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