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Giriş Tarihi: 2.8.2023 00:51

Adana'da kaçırılma iddiası polisi harekete geçirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde araçla kaçırılma iddiası vatandaşları ve polisi harekete geçirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan araç belirlenirken, vatandaşlar ise "Beni kaçırıyorlar, bana lütfen yardım edin" denildiğini duyduklarını belirtti

İHA
Adana’da kaçırılma iddiası polisi harekete geçirdi

Olay, Güneri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevre sakinleri akşam 19.30 sıralarında bir araçtan "Beni kaçırıyorlar, yardım" sesi duydu. Vatandaşlar otomobilin peşinden koşarken araç hızla uzaklaştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis mahalleli ile görüşüp çevredeki kameraları inceledikten çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR OLAYI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Gizem Yılmaz "Biz burada oturuyorduk, bir araba geçti. 'Beni kaçırıyorlar, bana lütfen yardım edin abla' diye ses geldi. Biz de hemen koştuk ama tam olarak göremedim, hızlı şekilde kaçtı" diye konuştu.

Vatandaşlardan Kemal Ataş ise "Araba boşta gibi geliyordu, içi boş sandım, koştum kapıyı açıp el freni çekeyim diye. Ben oraya koşarak gittiğimi görünce araba hızlandı, önüne geçmeye çalıştık, kaldırıma çıkacaktı neredeyse, sonra üstüme doğru sürünce çekildik kenara. O da bastı gitti yetişemedik. Bağırtı geldi biz de panikledik sonra araba hızlı gidince bir şey yapamadık. Çocuk 'Kurtarın beni kurtarın beni' diye bağırdı." ifadelerini kullandı.

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Adana'da kaçırılma iddiası polisi harekete geçirdi
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