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Giriş Tarihi: 2.3.2022 10:38 Son Güncelleme: 2.3.2022 10:38

Adana'da kan donduran olay: Dövdü şişledi bıçakladı!

DHA
Adana’da kan donduran olay: Dövdü şişledi bıçakladı!

Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı... Eşi tarafından darbedilip, şişlenen ve bıçaklanan Şeyma Torun (22), ağır yaralı olarak komşularına sığındı. Torun, hastanede tedaviye alınırken, kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı...

Kan donduran olay, saat 05.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şeyma Torun, ismi açıklanmayan eşi tarafından önce darbedildi sonra da şişlenip, bıçaklandı. Ağır yaralı halde kaçan Torun, komşularına sığınarak yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Torun'u ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şeyma Torun'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan eşin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da kan donduran olay: Dövdü şişledi bıçakladı!
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