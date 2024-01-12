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Giriş Tarihi: 12.1.2024 11:03

Adana'da kan donduran olay! Önce vurdular sonra bıçakladılar

Adana’da bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulması, ardından bıçaklanıp, daha sonra da darp edilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Adana’da kan donduran olay! Önce vurdular sonra bıçakladılar
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde, Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ve C.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine C.K., belindeki tabancayı çıkarıp önce Ö.Ö.'nün ayaklarına ateş etti, ardından kimliği belirsiz bir kişi diğer kapıdan çıkıp şahsı omzundan bıçaklayıp darp etti. Ö.Ö. ardından kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis şahısları gözaltına alırken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin incelemesi sürüyor.

AYNI İŞ MERKEZİNDE İKİNCİ SALDIRI
Öte yandan, aynı iş merkezinde geçen 16 Ağustos tarihinde de 5 kişi silahla baskın düzenleyip A.T. isimli şahsı vurarak ağır yaralamıştı. İş merkezinde dairesi olan kişiler uyuşturucu bağımlılarının iş merkezini mesken halinde tuttuğunu, kavgaların da hep bu nedenle çıktığını öne sürdü.

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Adana'da kan donduran olay! Önce vurdular sonra bıçakladılar
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