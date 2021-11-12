Adana’da kan donduran vahşet: Ailesi çapraz sorguda çözüldü!

KATİL BABASI ÇIKTI: AİLE, BABAYA YARDIM ETMİŞ!

Polis yaptığı çapraz sorguda Ali E.'yi babasının, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Polis ayrıca baba oğlunu öldükten sonra annesi Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatlarının babaya yardım ettiğini tespit etti. Babanın, damadının ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, Ali E.'nin cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınıp Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.