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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Adana’da kanlı gece: 2 ölü, 3 yaralı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da kanlı gece: 2 ölü, 3 yaralı
ADANA'DA önceki gece iki ayrı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlk olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Adnan Omay ve Aydın Daş hayatını kaybetti. Olay yerinde 30 boş kovan bulundu. Diğer olay ise Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir barda çalışan ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra pompalı tüfekli, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralandı. Polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana’da kanlı gece: 2 ölü, 3 yaralı
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