Adana’da kanlı gece

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Taşçı Mahallesi'nde yaşandı. Adana-Karataş Karayolu üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonuna gelen motosikletli bir kişi, yanında taşıdığı 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeğini çıkartıp, ardı ardına tetiğe dokundu. Saldırgan, sonrasında gaza basıp hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurşunların isabet ettiği Ahmet Demir de olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir'in öldüğü tespit edilirken, bölgede de kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ahmet Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi. Olay yerindeki çalışmalarda da 26 adet boş kovan bulundu. Katil zanlısı her yerde aranıyor.

20 Ocak'ta olay yerine yakın bir bölgede devriye gezen bekçiler, iki kişiden şüphelenmiş, portakal bahçesine girerek izlerini kaybettiren zanlılar, arkalarında 2 'Kalaşnikof' ve buna ait 310 adet mermi bırakmıştı.