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Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:15

Adana'da kanlı olay: 1 yaralı

Adana'da sokakta otomobilini park ederken Hacı Mehmet S.’nin (70) bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus P. (32), yaralandı.

DHA
Adana’da kanlı olay: 1 yaralı

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarını ziyarete giden Yunus P., eşi ve çocuğunu indirdikten sonra otomobilini park etmeye çalışırken aynı sokakta oturan Hacı Mehmet S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yunus P.'nin, saldırıyı engellemeye çalışırken eli de kesildi. Saldırganın elinden kurtulan Yunus P., yakınlarına sığındı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus P., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus P.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hacı Mehmet S., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Hacı Mehmet S.'nin zaman zaman sokağı kullanan sürücülere küfrettiği, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenlere ve sokakta oynayan çocuklara saksı attığı öne sürüldü.

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Adana'da kanlı olay: 1 yaralı
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