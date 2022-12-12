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Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:13 Son Güncelleme: 12.12.2022 12:13

Adana'da kanlı olay: Hastane müdürüne silahlı saldırı!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, hastane otoparkında kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu...

DHA
Adana’da kanlı olay: Hastane müdürüne silahlı saldırı!

Kanlı olay, saat 10.00 sıralarında ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde meydana geldi. Hastane Müdürü Kamil Önder, otomobilini otoparka park ettikten sonra aracından inerken kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sol bacağına 2 kurşun isabet eden Önder yaralandı. Saldırının ardından şüpheli kaçtı. Yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Önder, bir süre sonra yere yığıldı. Olayı gören hastane görevlileri, polise haber verdikten sonra Önder'e müdahale etti. Önder, ilk müdahalesinin ardından acil servise götürülüp tedaviye alındı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı...

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Adana'da kanlı olay: Hastane müdürüne silahlı saldırı!
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