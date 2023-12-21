Haberler Yaşam Haberleri Adana’da kanlı pusu: Evinin önünde öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.12.2023 04:44

Adana’da kanlı pusu: Evinin önünde öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan (44), hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı

DHA
Adana’da kanlı pusu: Evinin önünde öldürüldü

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülker iki ayrı holding kurdu…
'Korkak' kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son dakika haberleri: Galatasaray derbi öncesi 3 puanı kaptı! Aslan evinde Karagümrük’ü tek golle yıktı…
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki katliama tepki: İnsanlık adına utanç verici
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da kanlı pusu: Evinin önünde öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA