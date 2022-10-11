Adana’da kanseri yenen müzisyen Ersin Lastikçi, scooter kazasında hayatını kaybetti

"BU KONUDA BİLİNÇLİ OLMAMIZ LAZIM"

Aydınalp, sürücü öğretmenliği de yaptığını belirterek, elektrikli scooter konusunda hem sürücülere hem de yetkililere seslenerek, "Daha bir yıl olmadı komşum scooter kullanırken öldü. Bugün ise kayınım öldü. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Hem diğer araç sürücüleri hem de scooter kullanıcıları daha duyarlı olmalılar. Bu konuda bilinçlenmemiz lazım" diye konuştu.