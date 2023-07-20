Adana’da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi yaralandı

Olay, Kozan ilçesine bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan H.A, S.A ve R.A. miras nedeniyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle S.A. ve R.A. tüfekle kardeşleri H.A.'yı vurdu. H.A. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren iki kardeş kaçarak kayıplara karıştı.