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Giriş Tarihi: 20.7.2023 05:47

Adana'da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi yaralandı

dana’da kardeşler arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşlerden birisi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

İHA
Adana’da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi yaralandı

Olay, Kozan ilçesine bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan H.A, S.A ve R.A. miras nedeniyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle S.A. ve R.A. tüfekle kardeşleri H.A.'yı vurdu. H.A. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren iki kardeş kaçarak kayıplara karıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan H.A. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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Adana'da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi yaralandı
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