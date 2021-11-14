Adana’da katletti! Osmaniye’de enselendi!

Olay, 29 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce küfür nedeniyle aralarında husumet bulunan Okan Subaşı ile Can Yiğit K. sokakta karşılaştı. Can Yiğit K., Subaşı'nı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti. Şüpheli Can Yiğit K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.