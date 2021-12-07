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Giriş Tarihi: 7.12.2021 05:17

Adana’da kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı

İHA
Adana’da kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı

Adana’da ev içerisinde tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O.’da kol kısmından yaralandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. (34) ile Serap O. (34) ev içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı. Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Serap O. ise gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi. Serap O.'da Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Adana’da kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı
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