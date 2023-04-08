Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kaza! Araç sulama kanlına düştü: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 8.4.2023 06:10

Adana'da kaza! Araç sulama kanlına düştü: 1 ölü 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Mamuk (26) hayatını kaybetti, yanında bulunan Ufkun T. yaralandı.

DHA
Adana’da kaza! Araç sulama kanlına düştü: 1 ölü 1 yaralı
Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Çiftlik Hat Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Mamuk yönetimindeki 01 AIF 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mamuk'un hayatını kaybettiği, yanında bulunan arkadaşı Ufkun T.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri yaralı Ufkun T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Mamuk'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg sevkiyatından yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin
Son dakika: İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti! Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
Akşener'in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı
Bay Kemal CHP'de diktatörlük kurdu! İşte Kılıçdaroğlu'nun demokrasi karnesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kaza! Araç sulama kanlına düştü: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA