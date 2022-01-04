Adana’da kefene konulan bebek ağlamıştı: Babası kan bağışı için çağrı yaptı

Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi. Kuvözde bebeğini gördüğünü anlatan Sert, "O içeride savaşıyor, ben de dışarıda savaşacağım. Dün kan istediler. Bir kısmını arkadaşlar bağışladı, bir kısmını da hastane Kızılay'dan temin etti. Ara ara kan ihtiyacı olacakmış. Kan bağışçılarına sesleniyorum. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyen varsa hastaneye gelip 'Kimliksiz bebek' veya 'Sert bebek' için kan vereceklerini söylerlerse sevinirim. Bağışçılardan Allah razı olsun. Bebeğimi ilk kez sarıldığı poşetten ve kefenden çıkardığım fiziksel görünümüyle şimdiki arasında fark var. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi. İnşallah bizi bu duruma düşürenler cezalarını bulur. Ben çektim, başkası çekmesin. Kimse evladıyla böyle bir şey yaşamasın" dedi. Anne Melek Sert de bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine olayda ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü de bebeğin doğumunda görevli sağlık personelinden ölüm raporu veren doktorlara kadar tüm ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.