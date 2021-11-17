Adana’da kirazın başkenti ayva üretim üssü oluyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Gürleşen başta olmak üzere Himmetli, Tülü ve Yardibi mahallelerinde devam eden ayva hasadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Gürleşen Mahallesi'nde üretici Tufan Yıldırım'a ait 40 dekarlık ayva bahçesinde incelemelerde bulunan ve üreticiden bilgi alan İl Müdürü Tekin, son yıllarda Saimbeyli'de ayva üretiminin de ön plana çıktığını ifade etti.

Bölgenin ayva yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu belirten Tekin, "Üretim bu yıl çok iyi. Dekara ortalama 4 ton verim alınıyor. Buradan hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı zincir marketlere satılıyor. Buranın tarımsal altyapısını yerinde inceledik. Üretilen ayvaların burada mamul ürüne dönüşmesi, tatlı, reçel yapılması için kooperatif aracılığıyla bir imalathane kurulması yönünde girişimimiz olacak. Böylece hem ayva üretimi daha da artacak hem de üreticimiz daha çok kazanacak." dedi.

Üretici Tufan Yıldırım ise 40 dekarlık bir alanda ayva üretimi yaptığını belirterek, verim ve rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi. Ürünün bahçede 2,9 liradan satıldığını kaydeden Yıldırım, "Fiyatın 4 lira olmasını bekliyorduk. Buna rağmen üretimimiz iyi olduğu için dekara kazancımız da iyi. Bu bölgede organik üretimin yaygınlaşması ve ayvayı işleyecek tesis kurulması bizi fazlasıyla memnun edecek" şeklinde konuştu.