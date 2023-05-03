Adana’da koca vahşeti; 2 kadın öldü 2 kişi yaralandı

Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca Özgür Durmuş, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. 'Alkol alma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Özgür Durmuş, eşinin, kayınvalidesinin, kayınpederi ile kayınbiraderinin boğazını kesti. Yaşanan vahşette Özgür Durmuş'un kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.

ALKOL MESELESİ YÜZÜNDEN

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), eşi ve ailesiyle 'Alkol meselesi' yüzünden tartıştı. Durmuş, tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Baba'yı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve engelli kayınbiraderi kayınbiraderi Yahya Baba'nın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İptahal Baba, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba'nın tedavileri sürdürülüyor. Olaydan sonra polise teslim olan Özgür Durmuş, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.