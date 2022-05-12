Adana’da köpek ısırmıştı! Flaş gelişme

Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs'ta Büyük Atatürk Parkı'nda 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması' düzenlendi. Parktaki etkinliğe katılan köpeklerden biri, iddiayla göre ağaca zincirli olmasına rağmen yanına yaklaşan Atabey Eryürekli'ye saldırdı. Yüzünden yaralanan küçük çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Atabey Eryürekli'nin yaralanan yüzüne dikiş atılıp, taburcu edildi.

Atabey'in babası Fatih Eryürekli ise bugün Ceyhan Adliyesi'ne giderek köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.