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Giriş Tarihi: 21.2.2022 13:50 Son Güncelleme: 21.2.2022 13:51

Adana’da korkunç anlar: Polis ekipleri ile çatıştılar!

Adana’da korkunç anlar: Polis ekipleri ile çatıştılar!

Adana’da dehşet dolu anlar yaşandı… Ekipler, 'Dur' ihtarına uymayan aracın lastiğine ateş açtı. Şüpheliler ile polisler arasında çıkan çatışmada; iki şüpheli yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araçtaki 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı.

Bir süre otomobili takip eden ekipler, cadde üzerinde aracın lastiğine ateş açarak aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, polise tabancayla ateş açtı.

Polis ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Adana’da korkunç anlar: Polis ekipleri ile çatıştılar!
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