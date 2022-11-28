Haberler Yaşam Haberleri Adana'da korkunç cinayet: Husumetlileri sopayla döverek öldürdü!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:54 Son Güncelleme: 28.11.2022 13:54

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlileri sopayla döverek öldürdü!

Adana'da Efe Baytekin (20), husumetli olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü. Baytekin'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı...

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da korkunç cinayet: Husumetlileri sopayla döverek öldürdü!

Kan donduran olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin'in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı. Cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Efe Baytekin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İslam ülkelerine Yunanistan çağrısı! Daha fazla seyirci kalınamaz
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da korkunç cinayet: Husumetlileri sopayla döverek öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA