Adana’da korkunç cinayet: Husumetlileri sopayla döverek öldürdü!

Kan donduran olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin'in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı. Cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Efe Baytekin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.