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Giriş Tarihi: 2.6.2023 22:22

Adana'da korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

DHA
Adana’da korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EGJ 69 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yaşamını yitiren 2 iki kişinin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüsün sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

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Adana'da korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
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