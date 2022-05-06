Adana’da korkunç manzara: Sulama kanalında bulundu!

Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveniyle kapakların olduğu bölüme giren dalgıç polisler, erkeğe ait cansız bedeni santral setinin üzerine çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimlik bulunamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.