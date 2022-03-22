Adana’da korkunç olay: 17 yaşında baba katili oldu!

Korkunç olay, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.'nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.'ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.