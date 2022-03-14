Adana’da korkunç olay! Katiliyle aynı karede...

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan silahlı saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan bir gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül (20) ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edilen katil zanlısı Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da silahı ateşlediğini anlatan Kırmızıgül, "Ramazan, önceki gün çıkan kavgada beni dövdü. Ben eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada katil zanlısının öldürdüğü şahısla fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Zanlının fotoğrafı sosyal medyaya koyduğu öğrenildi.

